Half september: in Eibergen staat appelboom volop in bloei

Het echtpaar heeft de laatste jaren net als iedereen wel vaker in het najaar planten of bomen zien bloeien, terwijl het er eigenlijk niet de tijd voor was. Maar een hele appelboom weer in bloei, nee, dat zien ze in hun tuin voor het eerst. ,, Hij liet net als anders gewoon z’n blad vallen en de meeste appels hadden we er ook al afgehaald. Opeens zag ik vanuit de slaapkamer dat de boom weer begon te bloeien,” vertelt Rikie, nog steeds verbaasd.