Halle wordt veiliger na metamorfose weg Zelhem-Varsseveld

Over de weg dwars door het dorp mag straks maximaal 30 kilometer per uur worden gereden, nu is dat nog 50. Ook worden de drempels rood gespoten op drie plekken in de Dorpsstraat, namelijk bij de kruising met de Fortstraat, bij supermarkt Coop en bij de basisschool. Die zogeheten ‘rode zones’ moeten de aandacht van verkeer trekken en zo de snelheid remmen.



Inwoners van Halle moeten nog wel even wachten voor het zover is, want aannemer KWS start hier begin oktober mee. Dat is de laatste fase van een grootscheepse reconstructie van de N330, die deze week is begonnen op het deel richting Varsseveld.