Hallo? Hallo? Neede krijgt... misschien wel betere telefonie

Vooral mee doorgaan trouwens, met dat soort dingen doorspelen. Want vooral op zeldzame momenten waarop we iets minder helderziend zijn werkt dat plezierig. En omgekeerd... kunnen wij vervolgens kond doen van soms heel bijzondere ontwikkelingen.

In het geval van het getakel in Neede: Neede krijgt met een beetje geluk beter mobiel bereik. Waarschijnlijk 4G of 5G. Want over 2G en 3G gaat immers het duo Rutte en De Jonge, coronatoegangtechnisch gesproken.

Bij nadere bestudering van de beelden van de ‘hoogwerkers’ op het dak valt trouwens op dat de heren zelf slecht bereik lijken te hebben. Het systeem moest natuurlijk nog worden aangezet...

Kernenergie dan maar?

Met een beetje geluk - sorry, foute woordkeus - kunnen de 4G- en 5G-antennes in de toekomst trouwens nog een stuk hoger worden bevestigd. Op een kerncentrale. Tijdens een discussie in de Berkellandse raadscommissie over de mogelijkheden voor windenergiewinning in Berkelland bleken hoge windmolens namelijk een dermate ‘onmogelijke’ optie dat VVD en CDA met kernenergie als alternatief op de proppen kwamen.

Een kerncentrale, als alternatief voor windmolens? We beginnen te vermoeden dat we in Neede getuige zijn geweest van de installatie van bijzondere apparatuur waarmee de hoofden van diverse Berkellandse politici op afstand worden bestraald. Of hebben we toch de dreiging onderschat die uitgaat van het zich warmlopend talent van de Berkellandse Burgerpartij. De BB heeft immers de strijd tegen windmolens tot voornaamste programmapunt in het vaandel staan.

Jongens, dit is pappa

Hoe dan ook zijn de verkiezingen van 16 maart 2022 een concreet ijkmoment voor waar Berkelland politiek het hardst aan toe is. Misschien wel aan volksvertegenwoordigers die zich thuis niet steeds opnieuw hoeven voor te stellen na meerdaagse vergadersessies. Of het woord ‘zittingstermijn’ minder verwarren met ‘vergaderduur’.