Halloween is een lichtpuntje

Vijf nieuwe nestkasten wachten op Achterhoek­se steenuilen

13:33 MEDDO - Cadeautje voor de steenuilenwerkgroep: vijf handgemaakte houten kasten. De eerste van de vijf hangt sinds zaterdagmiddag in een perenboom in de moestuin van boerderij Poelhuis in Meddo. De kasten zijn gemaakt door de erfgoedklusbrigade. Vanaf volgend voorjaar kan er door steenuilen in worden genesteld.