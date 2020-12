Halseweg in Zelhem door SBS genomineerd voor titel mooiste kerststraat

De straat is namelijk samen met nog vier straten in Nederland genomineerd door het SBS-programma Hart van Nederland.

In totaal zijn er meer dan 25 huizen versierd. Dit jaar is er ook een woning met een licht- en muziekshow waarbij de lampjes aan en uitgaan op muziek.

Kerstverlichting voor nieuwe bewoners

Dat er elk jaar opnieuw veel aandacht is voor de kerstverlichting in de straat is niet zo raar. Nieuwe bewoners worden welkom geheten met kerstverlichting als cadeau. Al is het geen wedstrijd, benadrukt Olof. ‘Iedereen doet zijn best om er wat moois van te maken. Samen genieten is het doel.’