Halt bestraft minder jeugd: politie richt zich meer op illegaal vuurwerk

Wally van Hall, de ‘Bankier van het verzet’, krijgt een passend eerbetoon én een plaquette in Zutphen

11 februari Zutphenaar Pieter Arkesteijn beijverde zich twee jaar lang voor een herdenking van verzetsheld Walraven - ‘Wally’ - van Hall, die van 1931 tot en met februari 1940 bankdirecteur was in Zutphen. Vandaag - dinsdag 11 februari, bijna op de kop af 75 jaar na Wally’s overlijden - was het zover.