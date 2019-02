Halve eeuw Estinea: gewoon doen wat je nog wél kunt

Geen ‘Schevenin­gen-ef­fect’ bij Achterhoek­se paasvuren: wel steeds minder vrijwilli­gers

6:41 ZIEUWENT/ WINTERSWIJK - In de Achterhoek zijn er vooralsnog geen paasvuren bekend die door de ‘bijna-ramp in Scheveningen’ stoppen met de jarenlange traditie. Een gebrek aan vrijwilligers is veel eerder een probleem.