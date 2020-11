‘Halve klas’ Staring Borculo in quarantaine na positieve corona-uitslag derdeklasser

Column Bert Scheuter Luister vooral naar de carbid­profs: Zo mot dat!

11:04 Toekomstige geschiedkundigen zullen 2020 zien als het jaar van de eerste grote pandemie in de nieuwste tijd. Er was weliswaar al een Spaanse griep geweest – de eerste wereldoorlog werd er door bekort omdat de generaals soldaten tekort kwamen om het mosterdgas in te jagen – maar in de jaren na de tweede wereldoorlog was er nog niet eerder zo’n pandemie.