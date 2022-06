Hamermoord Winterswijk is bloedwraak, vindt ook hof: 17,5 jaar cel voor dader Xhevdet D.

Dat is slechts een half jaar minder dan de 18 jaar cel die hij eerder kreeg. De uitspraak is een teleurstelling voor de 41-jarige D., die had gehoopt op vrijspraak.



De schokkende moordpartij was op 29 oktober 2017 in Winterswijk. Daar werd Deme Lulaj op klaarlichte dag van achteren met een hamer op zijn hoofd geslagen door D. Lulaj overleefde de aanslag aanvankelijk, maar overleed enkele uren later in het ziekenhuis alsnog aan zijn verwondingen. Hij werd 58 jaar oud.