‘Hamsteren’ en meer: gebarentaal leer je in Ruurlo!

RUURLO - Hamsteren? Zodra het woord valt, maakt menigeen al spontaan schraapbewegingen met de handen à la Irma Sluis. De persconferenties in coronatijd hebben gebarentaal op de kaart gezet. Na eerdere workshops in Eibergen en Lichtenvoorde geeft Femke Keupink op twaalf vrijdagavonden in Ruurlo 'les’ gebarentaal.

Dinsdagavond is er vanaf 18.30 uur een gratis informatiebijeenkomst over de workshopcyclus in de bibliotheek in Ruurlo.

Femke Keupink is zelf slechthorend. Zij is meer en meer gebarentaal gaan gebruiken. In Eibergen en Lichtenvoorde waren haar eerdere workshopseries een doorslaand succes. In beide plaatsen waren de workshops volgeboekt. Daarom biedt de Bibliotheek Oost-Achterhoek iedereen die op de wachtlijst staat en nieuwe kandidaten nogmaals de kans om deze workshopcyclus te volgen.

Na het volgen van de 12 bijeenkomsten ben je in staat om een gesprek te voeren met slechthorenden/dove mensen. Deelnemers leren ondersteunende gebaren te gebruiken, terwijl ze ondertussen normaal praten. Na deze periode beheerst de deelnemer de basis en is in staat om een beter gesprek te voeren met doven en slechthorenden. Ook komen in deze weken gebaren aan bod die aansluiten bij een thema dat passend is voor de periode in het jaar.

Op dinsdagavond 30 augustus verzorgt Femke een gratis informatieavond in de Bibliotheek Ruurlo. Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Een mooie manier om kennis te maken en om te bekijken of de hele cyclus iets voor je is.

De cyclus van 12 workshops begint in Ruurlo op vrijdagavond 23 september 2022 (van 18.15-19.45 uur). Opgave voor de introductieworkshop en voor de hele cyclus is al mogelijk op www.oostachterhoek.nl/gebarentaal . Meedoen aan de 12-delige workshop kost 140 euro, inclusief boeken.