Han Boer (D66) trekt zich met pijn in het hart terug: ‘Terugkeer als wethouder in Berkelland zou niet overal goed vallen’

Kunstexpo­si­tie van jongeren en volwasse­nen in Atelier V Eefde

Dat niet alleen volwassenen hun fantasie kwijt kunnen in kunstwerken, bewijzen jeugdige schilders uit de gemeente Lochem. Beide leeftijdsgroepen exposeren tachtig werken in Atelier V in ’t Hart in Eefde.

13:09