Han Colvoort neemt afscheid van Zutphens en Lochems onderwijs: ‘Rust in het onderwijs komt er niet’

Terugkijkend op een loopbaan van 42 jaar in het Lochemse en Zutphense basisonderwijs stelt Han Colvoort (64) vast dat er weinig hetzelfde is gebleven. ,,Scholen zijn zich voortdurend aan het ontwikkelen en dat is maar goed ook”, stelt Colvoort. ,,De wereld is compleet anders dan vroeger en daar moeten we kinderen op voorbereiden. Het is een doorlopend proces. Rust in het onderwijs komt er niet.” Bij alle veranderingen is volgens Colvoort één aspect steeds belangrijk gebleven: een veilig schoolklimaat voor leerlingen. ,,Het kind moet gezien worden”, zegt hij. ,,Dat is een belangrijke taak van de leerkracht. Dat was vroeger zo en dat is het nog steeds.”