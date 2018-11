quote 500 Dit zijn de rijksten uit deze regio, volgens Quote 500

1 november De rijken zijn opnieuw rijker dan ooit. Dat laat tijdschrift Quote weten in de vandaag verschenen Quote 500. Het vermogen van de 500 rijkste Nederlanders steeg in één jaar met liefst 11,6 procent, meldt het tijdschrift. Hans Melchers uit Vorden is de rijkste Nederlander in het verspreidingsgebied van De Stentor.