Handicap weerhoudt burgemeester Otwin van Dijk van weinig: ‘Iedereen moet mee kunnen doen’

Otwin van Dijk (44) zit aan tafel bij Pauw, Nieuwsuur en Jinek en hij wordt door dagblad Trouw in 2012 als beste nieuwkomer in de Tweede Kamer betiteld. Menigeen ziet een gouden toekomst in de residentie voor de vlotgebekte PvdA’er, die op zijn 18de in een rolstoel terechtkwam, toen hij een nekwervel brak bij een duik in een bergmeer.



Maar wie hem die jaren treft in Den Haag, ziet ook dat hij er niet helemaal gelukkig is. Hij heeft het gevoel dat, wanneer hij als Kamerlid het land ingaat, wordt gezien als Haagse bobo die even een uurtje langskomt.