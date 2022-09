Handwerkcafé in Kronenkamp Neede: ‘We denken dat er wel belangstelling voor is’

Het unieke warenhuis Staarink in Doesburg bestaat 120 jaar

DOESBURG - Het eeuwfeest is twintig jaar geleden niet gevierd en ook voor het 120-jarig bestaan haalt Paul Staarink geen slingers uit de kast. Heeft Staarink ook niet nodig, het familiewarenhuis in Doesburg is uniek in zijn soort.

20 september