Hank en Wilma nemen na 40 jaar afscheid van hun bloemenkraam op de markt

Le Tour de Hoek in Gorssel blijft ook zonder festivitei­ten ‘gezamen­lij­ke wielerhob­by’ van veel voorspel­lers

29 augustus Geen grote feesten en partijen vanwege corona? De organisatoren van de populaire tourpoule Le Tour de Hoek in Gorssel zitten niet bij de pakken neer. Het wielerspel gaat - net als de koers - gewoon door, al zit een grote openingsavond met een wielerquiz er niet in. ,,Het is toch een gezamenlijke hobby’’, zegt organisator René Dommerholt.