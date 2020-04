Hanke Struik nieuwe directrice bij ProWonen

Henk Meulenkamp gaat per 1 augustus na 42 jaar gewerkt te hebben in de wooncorporatiebranche met pensioen. Hij begon zijn loopbaan in december 1978 als administrateur bij Beter Wonen in Ruurlo. Daar werd hij in 1984 directeur. In 1996 fuseerde Beter Wonen met Vereniging Woningbouw Borculo tot De Woonstichting in Borculo. In 2000 fuseerde deze weer met Stichting Woningbeheer Eibergen-Neede te Eibergen tot Woonklavier. Uiteindelijk fuseerde op 1 januari 2005 Woonklavier met De Stiepel en is Henk directeur-bestuurder van ProWonen.