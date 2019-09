Hans (55) uit Wijk bij Duurstede ging kamperen in Lichtenvoorde en werd verliefd op het bloemencorso

,,Camping De Kei in Lichtenvoorde bood vijf jaar geleden een arrangement aan voor drie dagen rondom het bloemencorso. Zo zijn wij hier terechtgekomen. Daags voor het bloemencorso hebben we de corso-route gefietst, dan kun je zien hoe de verschillende corsowagens gebouwd worden. We werden direct overal heel gastvrij ontvangen. Dit is toch wel iets aparts, zei ik tegen mijn vrouw Irma. Dat jaar hebben we er verder niets meegedaan. We hebben dat rondje gefietst en hebben zondag op de tribune het bloemencorso gezien.