Hans Beele schenkt Aalten 130.000 euro

,,Hans Beele wil niet dit ten nadele komt van Aalten en de inwoners, daarom doet hij deze geste.”

Wethouder Ted Kok is blij met het genereuze aanbod van de Aaltense ondernemer. Beele heeft op een 4,5 hectare groot terrein bij het treinstation een nieuw bedrijf laten bouwen. In totaal is er rond de 20 miljoen euro geïnvesteerd, de helft in de gebouwen en de helft in machines.

Onderzoek en ontwikkeling

Naast de productie van afdichtingsmateriaal voor brandveiligheid staan op dat complex ook gebouwen voor onderzoek en ontwikkeling, een kenniscampus met laboratoria.

Volledig scherm De nieuwbouw van Beele op het 4,5 hectare grote bedrijfsterrein aan de Aaltense Industriestraat. © Beele Sealing Valley

In deze Sealing Valley werken ingenieurs aan innovatieve oplossingen op het gebied van onder meer brandveiligheid. De producten van het Aaltense bedrijf worden in meer dan vijftig landen wereldwijd verkocht.

De gemeente Aalten was betrokken bij de ontwikkeling van het terrein. Daar stonden de bedrijfshallen van de kalverslachterij en houtbedrijf Te Paske al enkele jaren leeg.

Gekocht, gesloopt, gesaneerd

,,De gemeente heeft de gebouwen gekocht, gesloopt, het terrein gesaneerd en doorverkocht aan Beele”, vertelt wethouder Kok. ,,Er moest meer worden gesaneerd dan verwacht, omdat een deel van de verontreiniging dieper zat.”

Volledig scherm De leegstaande bedrijfshallen van Kalverslachterij Aalten en Te Paske. © theo kock

De rekening voor de sanering viel daardoor ongeveer 130.000 euro hoger uit dan vooraf was berekend. Hans Beele heeft de gemeente nu aangeboden om dat nadeel voor zijn rekening te nemen.

,,Met deze schenking kan het tekort worden aangevuld. Het was al een mooi project, maar deze schenking is ook nog heel mooi. Het is een mooi slotstuk, dat Beele ons niet met het financiële nadeel wil laten zitten.”

Ook het Kulturhus

Het is niet de eerste keer dat Aaltenaar Hans Beele de gemeenschap steunt. In maart 2018 kon Lintelo’s Belang het Kulturhus kopen dankzij een gift van drie ton. Dankzij Beelen, die in deze buurtschap woont, verdwenen de hoge maandelijkse huurlasten voor de lokale belangenvereniging.