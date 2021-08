Hans Keuper (78) denkt en droomt in dialect: ‘Ik strijd voor behoud van het prachtige Achterhoeks’

Weg over Eefdese sluis versmald om dagjesmen­sen te beschermen tegen autover­keer

5 augustus De sluis op het Twentekanaal bij Eefde was altijd al een publiekstrekker. Sinds de grootschalige renovatie van de sluis is afgerond, is het helemaal een geliefde plek om uit te waaien en schepen te bekijken. Tegelijkertijd is de Kapperallee die over de sluis loopt een drukke toegangsweg tot Eefde. Om de veiligheid te vergroten, heeft Rijkswaterstaat deze week voor wegversmallingen gezorgd, zodat auto’s hun snelheid moeten verlagen.