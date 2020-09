Hans Keuper ‘hef ’t veurjaor weer in de kop’ na twee ziekenhuisopnames

Meteen maar de belangrijkste vraag: hoe is het met u?

,,Goed, ik ben weer aardig op krachten en kan alweer rond het huis slepen met de kruiswagen en rond met de greep. Maar ik merk wel dat ik de conditie moet opbouwen, ben sneller en langer moe dan normaal. Maar gelukkig ben ik al wel weer zo ver dat ik met de band kan oefenen en dat we samen nieuwe nummers aan het maken zijn.”



Dat zeg er eerder dit jaar niet naar uit, toen u twee keer in het ziekenhuis werd opgenomen met een galblaasontsteking.

,,Dat klopt, de eerste keer was begin juli. Ik had al een tijdje last van de buik. Als bioloog van huis uit had ik al het idee dat het iets met de galblaas te maken had. Maar als echte Achterhoeker ga ik niet graag naar de dokter, dus heb er een tijdje mee doorgelopen. Wat van eiges kump, geet ook van eiges weer weg, zeggen ze dan. Maar het ging niet weg en toen kreeg ik ook nog eens onmundige koorts. Toen ben ik toch maar naar de dokter gegaan.”



Wat constateerde die?