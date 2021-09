Hans Keuper winnaar van Willem Sluiter Prijs

EIBERGEN/ DOETINCHEM - Hans Keuper is de winnaar van de Willem Sluiter Prijs 2021. Dat is zaterdag bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in de Oude Matheüs in Eibergen. Met de prijs wint Keuper 5000 euro en een penning.

De prijs, die voor het eerst werd uitgereikt, is bedoeld voor personen, verenigingen, stichtingen, organisaties of bedrijven die de Achterhoek op een positieve manier voor het voetlicht hebben gebracht. De Willem Sluiter Prijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt.

Dichtregels

De prijs is genoemd naar de nauw met deze streek verbonden dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673). Zijn dichtregels over ‘dees’ achter-hoek’ zijn vaak in verband gebracht met de streeknaam Achterhoek. Zijn werk was een paar eeuwen zeer populair. Het is vele malen herdrukt.

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan de twee jaar geleden overleden Bennie te Vaarwerk uit Eibergen. Hij stelde hiervoor een legaat beschikbaar en nam het initiatief tot oprichting van de Stichting Willem Sluiter Fonds.

Voordrachten

Voor de prijs zijn in totaal 42 voordrachten gedaan. Daaruit koos de jury tien genomineerden. Hans Keuper werd uitgeroepen tot winnaar omdat hij volgens de jury onder meer een boegbeeld is voor de Achterhoekse taal en cultuur. Juryvoorzitter Diana Abbink omschreef hem als een eminence grise, een oorspronkelijke Achterhoekse denker en een inspirator die alle generaties weet te boeien. Ze zei te hopen dat Keuper de prijs ziet als een aanmoediging om door te gaan met zijn werk en nieuwe stimulansen te zoeken.

Keuper (1944), oud-leraar biologie, afkomstig uit Dinxperlo en woonachtig in Doetinchem, is vooral bekend van zijn werk met Boh Foi Toch. Daarnaast is hij schrijver en dichter en vooral voorvechter van het Achterhoeks dialect. Onlangs zei hij daarover in De Gelderlander: ,,Ik denk en droom in dialect. Ik beschouw mezelf als een Don Quichot. Ik strijd voor het behoud van het prachtige Achterhoeks. Het is als met de natuur, waar de soortenrijkdom belangrijk is. Iedere taal, ook het Achterhoeks, heeft waarde.”