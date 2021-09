Hans Keuper wint Willem Sluiter Prijs: ‘Eerherstel voor oorspronkelijke plaatsnamen in Achterhoek’

Keuper pleitte zaterdag in de Oude Mattheüs meteen maar voor een werkgroep die oorspronkelijke plaatsnamen in ere herstelt. ,,Misschien iets voor deze prijs over vijf jaar.”

„Bennie te Vaarwerk zou trots zijn”, stelde juryvoorzitter Diane Abbink bij de bekendmaking van de winnaar, verwijzend naar de geestelijk vader van de vijfjaarlijkse Achterhoek promotieprijs. De in 2018 overleden Eibergenaar stelde een legaat beschikbaar en richtte met een groep gelijkgestemden de Stichting Fonds Willem Sluiter op.

Als bewonderaar van beeldhouwer Anton ter Braak besloot Te Vaarwerk bovendien dat de Noordijkse beeldend kunstenaar de penning moest ontwerpen, met hierop de beeltenis van de dichter Willem Sluiter en de naam van de winnaar uit tien genomineerden. Hans Keuper had zaterdag de primeur in de Oude Mattheüskerk in Eibergen.

Hoeder van het Nedersaksisch

De armen gingen de lucht in toen het juryoordeel uit de grote enveloppe tevoorschijn kwam. De hoeder van het Nedersaksisch was zichtbaar geraakt door de waardering. Keuper draagt al vijftig jaar als dichter, schrijver en zanger de Achterhoekse taal en cultuur uit. Met de band Boh Foi Toch verbreidde hij het Achterhoeks tot diep in den lande.

Quote We zijn niet méér dan de westerling, maar willen ook niet minder zijn Hans Keuper

Samen met zijn vrouw organiseert hij jaarlijks de Achterhoek Spektakel Toer. „Daarom wil ik Rita hierbij noemen”, benadrukte Keuper toen hij werd gevraagd om als winnaar een woordje voor de aanwezigen te doen. Daag Keuper niet uit. Geef hem een podium en de gewezen biologiedocent uit Dinxperlo grijpt z’n kans.

Oorspronkelijke namen

Zo maakte Keuper dankbaar van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor oorspronkelijke namen op plaatsnaamborden. Tot zijn grote ergernis zijn deze alleen nog in de historische archieven terug te vinden. Hij ziet het helemaal voor zich. „Zou het niet wat zijn om net als in Limburg en Friesland de moderne versie én de oorspronkelijk plaatsnaam op één en hetzelfde bord te vermelden? Maar dan wel Dinxpè bovenaan en graag mét accent grave! En dan daaronder ‘Dinxperlo’. Niet omdat we méér zijn dan de westerling in Den Haag en Den Helder. Maar omdat we ook niet minder willen zijn. Waarom mag Heelweg niet De Heilweg hett’n? En Veldhoek niet De Veldhoek? En je woont Op Sinderen en Op d’n Keienborg.”

Keuper doceerde dat Hooghaarlemmerdijkse geografen ergens in de middeleeuwen ineens andere plaatsnamen bedachten bij het in kaart brengen van bepaalde gebieden in Nederland. „Omdat die mensen vonden dat dat moest…”

‘Helemaal niet zo raar'

Het was Keuper bittere ernst en hij refereerde tijdens zijn pleidooi aan de petitie afgelopen week van de Maori’s in het parlement van Nieuw-Zeeland. Die willen de naam van het land veranderen in Aotearoa. „Dat is helemaal niet zo raar. Zo heette dat land altijd. Totdat daar een stel Nederlandse zeevaarders aanlegden, de boel overnamen en er Nieuw-Zeeland van maakten. In Dinxpè is ook nooit niemand gevraagd wat-ie van Dinxperlo vond.”