Hans Kolnaar nieuwe algemeen directeur Timmerije Noordijk

NOORDIJK - Met ingang van woensdag 1 mei is Hans Kolnaar de nieuwe algemeen directeur van kunststoffabriek Timmerije in Noordijk. Hij volgt Wim Simons op, die acht jaar directeur was van één van de grootste werkgevers in Berkelland.

Kolnaar is geen onbekende in de kunststoffenbranche. Hij startte zijn carrière in de kunststoffen business in 1990 bij de R&D afdeling van DSM in Geleen, dat later werd overgenomen door het Saoedische SABIC. Hij heeft daarnaast ook veel ervaring opgedaan in innovatie en marketing bij onder andere General Electric Plastics in Bergen op Zoom en bij technische textielproducent Low & Bonar in Arnhem.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec Industries NV, het technologiebedrijf waaraan Timmerije toebehoort, concludeert: „De kennis en ervaring in kuststoffen, innovatie en marketing neemt Kolnaar mee naar zijn nieuwe functie. Daarmee kan hij Timmerije klaarstomen voor de toekomst en is hij de juiste man op het juiste moment.”

Uitdagende tijden

“Het is fantastisch om voor een bedrijf als Timmerije te mogen werken”, zegt Kolnaar. “Het zijn uitdagende tijden. Ik kijk er naar uit om samen met het team van Timmerije te zorgen voor verdere winstgevende groei door te investeren in sterke klantrelaties, hoogwaardige technologie en innovatie. Op deze manier willen we bijdragen aan het verduurzamen van onze branche. De next level in plastics!”

Award

Timmerije is een toonaangevend ontwerper en producent van hoogwaardige kunststof spuitgietproducten in de Benelux. Al ruim 85 jaar is het bedrijf, dat gevestigd is in het landelijke Noordijk in Gelderland, een echte specialist in het kunststof spuitgieten. Er werken ruim 150 mensen.