Hans Teeuwen heeft boodschap voor ‘witte mensen op Zwarte Cross’

Niet Drenthe maar Achterhoek had primeur van ‘eerste reuzenteek in Nederland’

13:50 De eerste reuzenteek in Nederland is begin juli opgedoken in Doetinchem. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag. Een week later werd de reuzenteek ook aangetroffen in Drenthe. Het gaat om de zogeheten Hyalomma marginatum, zo is vast komen te staan uit onderzoek van de NVWA.