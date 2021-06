Hans zoekt contact met kinderen van oorlogsslachtoffers; gebukt onder trauma van vader

13 woningen in en nabij de kerk van Kilder zijn hard nodig: ‘Goed voor de doorstro­ming’

31 mei KILDER - In Kilder kun je in de toekomst wonen op heilige grond. De Sint Jan de Doperkerk behoudt haar exterieur en karakteristieke toren, maar zal aan de binnenzijde voorzien worden van acht appartementen. Daarnaast komen er in de pastorietuin vijf levensloopbestendige woningen.