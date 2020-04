Harde kern De Graafschap kleurt Vijverberg blauw-wit: ‘Dit is zó gaaf’

Inmiddels is de vraag beantwoord. Leden van de fanatieke supportersclub Brigata Tifosi hebben de grijze buitenkant van het stadion blauw-wit gekleurd. Betonnen palen en saai houtwerk vanaf Groenendaal tot aan de Spinnekop zijn nu strak geverfd, over de complete lengte van de Roodbergentribune. Ook is een aantal bijzondere muurschilderingen aangebracht.



Ostendorp is lyrisch over het resultaat. ,,Ik vind dit echt zó gaaf. Strak geschilderd, echt heel goed gedaan. Het is gewoon kunst wat deze gasten maken. Hier word ik echt blij van.”