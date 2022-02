Harde kern De Graafschap laakt ‘nietszeggende spierballentaal’ van clubleiding: Of iedereen het stadion in, of niemand

Politie rukt uit voor opstootje onder jonge asielzoe­kers in Zelhem

ZELHEM - De politie is eerder deze week uitgerukt voor een opstootje op De Betteld bij Zelhem. Daar had een aantal jonge asielzoekers het met elkaar aan de stok. De asielzoekers hebben tot 1 april onderdak in het vakantiepark in het buitengebied van Zelhem.

12:14