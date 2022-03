Hardlooptrainer Bert Vogel uit Eibergen: ‘Het geeft niks als het een keer wat minder gaat’

Het is vreemd, vindt Bert Vogel. Hij heeft tot nu toe nog niet de helft van het aantal deelnemers in vergelijking met voorgaande jaren. Meestal zit hij rond deze tijd al op zo’n 90 inschrijvingen, nu nog blijft de teller steken op zo’n 40 aanmeldingen voor zijn hardloopclinic.

Andere tijdsbesteding

„Ik heb de indruk dat mensen door corona een andere tijdsbesteding hebben gevonden voor de avonden”, denkt hij. Of dat mensen meer voor zichzelf zijn gaan rennen, want naast wandelen was dat de afgelopen jaren zo ongeveer de nog enig mogelijke sportieve activiteit. Niet altijd slim, want in een clinic leer je de juiste looptechniek. „Ik zie wel eens mensen rennen, die zou ik dan zo een paar aanwijzingen willen geven dat ze beter gaan lopen. Maar ja, ik kan natuurlijk niet achter iedereen aan gaan”, grinnikt de hardloopcoach.