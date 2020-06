Hardloper Henk Harenberg na 37,5 uur eindelijk in Amsterdam

Plofkraak vlak over de grens: daders gevlucht op brommer, zoektocht met politiehe­li

10:32 VREDEN - Twee daders van een plofkraak op een geldautomaat in de Duitse grensplaats Vreden, vlak over de grens bij Groenlo en Winterswijk, zijn in de nacht van maandag op dinsdag gevlucht op een brommer. Dat meldt de Duitse politie.