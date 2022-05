Hardlopers brengen in estafette bevrijdingsvuur naar Eibergen

Eibergse hardlopers halen op 5 mei het bevrijdingsvuur op in Wageningen en brengen dat rennend naar de Brink in Eibergen. Een hele nacht hardlopen in estafettevorm.

Een ploegje van 21 lopers en 4 begeleiders vertrekt op 4 mei ’s avonds na afloop van de dodenherdenking per touringcar naar Wageningen, alwaar om precies middernacht het landelijke bevrijdingsvuur wordt ontstoken. De lopers nemen met een fakkel het vuur over om het daarna naar Eibergen te brengen. Zo ongeveer, want de ervaring heeft inmiddels geleerd, dat zo’n brandende fakkel niet helemaal je-van-het is tijdens het hardlopen. „Een fakkel waait uit, dus wij gebruiken de eerste fakkel om stormlampen aan te steken en die gaan mee met de voorfietser”, legt Dennis te Nijenhuis van atletiekvereniging ASV Eibergen uit. Voorfietser? Te Nijenhuis lacht. „Ja, die geeft de route aan, zodat de lopers in het donker weten waar ze naar toe moeten.”

Gevolgd door touringcar

Niet alleen fietsers helpen de hardlopers van Wageningen naar Eibergen, ze worden op de voet gevolgd door de touringcar, waarin ze onderweg iets te eten en drinken kunnen krijgen en misschien zelfs een klein tukje kunnen doen als ze even niet hoeven te rennen. Want het hele parcours wordt in estafettevorm afgelegd. Dat betekent dat er steeds koppels van twee tussen de drie en vijf kilometer lopen. „Of misschien wel tien als iemand lekker loopt en daar zin in heeft. Dat zien we wel”, aldus Te Nijenhuis. Ieder koppel zal twee tot drie keer een stuk moeten rennen om de in totaal 85 kilometer te overbruggen.

Burgemeester rent mee

Als ze na 64 kilometer bij Ruurlo de gemeentegrens bereiken, worden ze daar opgewacht door oude legervoertuigen van Keep them Rolling, die de lopers begeleiden naar Eibergen. Ook Berkellands burgemeester Joost van Oostrum zal zich daar in hardloopoutfit bij de groep aansluiten om mee te rennen tot Haarlo. Naar verwachting komt het vuur tussen half elf en elf uur via de Borculoseweg Eibergen binnen en het laatste stuk zal wandelend, en dan wel met brandende fakkel, worden afgelegd. Eibergenaren die dat leuk vinden kunnen zich aansluiten, lopend of per fiets.

Op de Brink staat Van Oostrum, vermoedelijk in een ander pak gestoken, de lopers op te wachten om de fakkel in ontvangst te nemen en omstreeks 11.00 uur het bevrijdingsvuur in Eibergen te ontsteken. Onder de muzikale klanken van Pipes and Drums uit Borculo en zangtrio Déjà Vu. Daarna volgt op de Brink een bevrijdingsbrunch.