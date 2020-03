Hardlopers opgepast: ‘terrorbuizerd’ terug in Doetinchem

Dit meldt indebuurt Doetinchem online. ,,Ik hoorde niets, maar voelde ineens twee klauwen op mijn achterhoofd”, zo wordt een hardloper geciteerd die door de roofvogel is aangevallen in de buurt van de Wrange. De buizerd valt aan om het nest te beschermen.



Het is niet de eerste keer dat Doetinchem last heeft van een ‘terrorbuizerd’, want sinds 2017 komen er regelmatig meldingen van hardlopers die in hetzelfde gebied worden aangevallen door de vogel. Er staan ook opvallende gele borden die waarschuwen tegen de agressieve buizerd.



Winterswijker Jan Heynen had jaren terug overigens al een goede tip om een aanval te voorkomen: draag een petje met nepogen op de achterkant, dan valt de vogel je niet in de rug aan.