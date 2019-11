Harfsenaar Ab Muil krijgt lintje in ‘zijn’ Dorpshuus Hoeflo

Harfsenaar Ab Muil werd zaterdagmiddag in zijn woonplaats blij verrast tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van Dorpshuus Hoeflo. Hij werd door burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van de gemeente Lochem benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Muil kreeg het lintje voor zijn vele verdiensten voor het Harfsense dorpshuis. Hij was in 1969 mede-oprichter en bestuurder van Hoeflo en is nauw verbonden met de Stichting Hoeflo Harfsen. Vanaf 1988 was Muil secretaris van deze stichting en vanaf eind 2013 vervult hij dezelfde functie bij de stichtingen Exploitatie Kulturhus Hoeflo Harfsen en Vastgoed Hoeflo Harfsen. Ook was hij in de jaren 2014 en 2015 secretaris van de Bouwcommissie Hoeflo.

Daarnaast doet Ab Muil nog veel meer voor het Dorpshuus. Hij is een duizendpoot en is bijna dagelijks in het Dorpshuus te vinden. Niet voor niets wordt hij in de volksmond van Harfsen ‘Mister Hoeflo’ genoemd. Mede door zijn inspanningen is het Dorpshuus nu een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Harfsen en omstreken.

