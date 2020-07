Harmen Hoek wint bij Archeus in Winterswijk

Na 152 jaar is touwbe­drijf Hel­mes-Wiel­link uit Doetinchem failliet

10:42 DOETINCHEM - De Doetinchemse Touwfabriek Helmes-Wellink is dinsdag failliet verklaard door de rechter in Zutphen. Het bedrijf is een van de oudste bedrijven in de stad.