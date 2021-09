Harry de Vries grijpt tweede kans en gaat in Montferland de vrede herstellen

Toekomst grote schoolge­bou­wen Zutphen onduide­lijk nu leegstand dreigt: ‘Een dilemma’

16 september Scholen die verhuizen of vestigingen samenvoegen. Het zorgt in Zutphen voor een ware stoelendans. Het gevolg is dat twee schoolgebouwen binnen enkele jaren leeg komen te staan: het historische pand aan de Isendoornstraat waarin nu nog het Baudartius College zit en het gebouw aan de Wijnhofstraat dat nu nog een deel van het Kompaan College huisvest. Plannen zijn er nog niet voor de panden. ,,Wat we er mee willen doen, moeten we nog zien.’’