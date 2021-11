Harry de Vries weet waar hij aan begint in Montferland: ‘Aan Haagse toestanden doe ik niet mee’

U zit nu een maand in Montferland. Hoe bevalt het? ,,Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het enorm naar mijn zin heb. Ik ben overal aan het kennismaken en doe veel indrukken op. Ik ben onder meer al in Stokkum bij het gilde geweest en dat was geweldig. De saamhorigheid en betrokkenheid in de dorpen vind ik heel erg mooi. Daarnaast zit er hier een dynamiek in de organisatie waar je u tegen zegt.”

Die drang naar de toekomst, zegt dat ook iets over het jaar dat Montferland beleefd heeft?

,,Misschien wel. Het was zeker roerig en dat heeft ook wel zijn sporen nagelaten. Toen ik gevraagd werd om over Montferland na te denken, heb ik me eerst heel goed verdiept in de situatie. Ik heb ook meteen gezegd: er moet een klik zijn tussen mij en de mensen in Montferland voordat we er samen aan beginnen. Na het eerste gesprek met de fractievoorzitters, dat heel open was, is het snel gegaan.”