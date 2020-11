Hart vol supportersnamen levert De Graafschap 30.000 euro en een geëmotioneerde directeur op

Financiële steun van gemeente­raad voor Schouwburg Lochem nog niet zeker

10 november De raadsleden van Lochem willen over twee weken een extra overleg houden over financiële steun aan de Schouwburg Lochem. Met dit geld moet de coronacrisis worden overbrugd. De teneur in de raad is dat 674.000 wel erg veel geld is. Maar wethouder Henk van Zeijts waarschuwt om het besluit niet over de jaarwisseling heen te tillen. ,,Dan komt de schouwburg in liquiditeitsproblemen en staat het voortbestaan op het spel.’’