Hausse aan e-bikediefstallen lijkt aan Achterhoek en Liemers voorbij te gaan

In de afgelopen twee jaar is de e-bikediefstal in Nederland met 74 procent gestegen, blijkt uit aangiftecijfers van de politie. Mensen doen relatief vaak aangifte van de diefstal van een elektrische fiets, omdat dat nodig is om schade vergoed te krijgen van de verzekering. Dat er meer elektrische fietsen worden gestolen is te verklaren door de populariteit van de dure fietsen, want inmiddels is de helft van de verkochte fietsen een e-bike.



In Nederland werden vorig jaar 22.593 aangiftes gedaan van een gestolen e-bike. Dat is een kwart meer dan in 2020 en liefst driekwart meer dan in 2019. In de meeste gevallen zijn de elektrische fietsen op straat meegenomen. Ongeveer 1900 keer braken dieven in of gebruikten ze zelfs geweld om een elektrische tweewieler te bemachtigen.