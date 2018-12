Hayo Canter Cremers (D66) stapt uit gemeenteraad Oude IJsselstreek

ULFT - D66 in Oude IJsselstreek zonder Hayo Canter Cremers, het zal even wennen worden. De fractievoorzitter van de democraten stopt er na acht jaar mee. ‘Veranderingen binnen mijn gezin en werk nopen mij andere prioriteiten te stellen in mijn leven’, laat Canter Cremers via Facebook weten. Hij stopt per 1 februari met zijn politieke werk.

Canter Cremers is die acht jaar een beeldbepalende figuur geweest in de politiek in Oude IJsselstreek. Hij gaf kleur en smaak aan zijn rol in de oppositie. Soms met ferm taalgebruik, zijn kritische houding en zijn opvallende ideeën. Het leverde hem echter geen politieke winst op. De Ulftenaar verloor twee verkiezingen op rij en zit op dit moment nog in z'n eentje namens D66 in de gemeenteraad. Het is nog niet duidelijk wie hem gaat opvolgen.