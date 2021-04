Hazenpest aangetroffen vlak over de Duitse grens

Verhaal over Varsse­velds huis geeft verrijkend beeld van joodse leven op het platteland

10:53 VARSSEVELD - Zo maar een huis in Varsseveld, aan de Doetinchemseweg. Wie kon bedenken dat hier een hele familiegeschiedenis aan vastzit. Suzanne Levy schreef er een hoofdstuk over in het boek Joodse Huizen 7 dat deze maand verschijnt. Over koningin Wilhelmina, veehandelaren, goed en fout in de oorlog en een hoopvolle toekomst voor de familie.