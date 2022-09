Hè, hè... Steenderense jongeren kunnen eindelijk kerstboom zetten in hun huis in eigen ‘darp’

Jongeren mogen starterswo­ning bouwen in Hummelo en Keijenborg

HUMMELO/ KEIJENBORG - Jongeren uit Hummelo en Keijenborg kunnen hun eigen huis gaan bouwen in de beide dorpskernen. Het is een uitbreiding van de proef in vier andere dorpen in Bronckhorst, waar 46 starterswoningen worden gebouwd op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo).

