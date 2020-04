Heb ik corona? Zorgmensen weten het na controle in deze teststraat in Zelhem

De monsters gaan naar het ziekenhuislaboratorium in Apeldoorn, waar de uitslag binnen twee dagen bekend wordt. Dat betekent eindelijk duidelijkheid voor het zorgpersoneel, van wie sommigen al meer dan een week thuis zitten met klachten zonder te weten of ze besmet zijn met corona. Blokhuis: ,,De tests zijn daarom erg belangrijk voor de zorgcontinuïteit.”



Mensen die zich willen laten testen doen dat op afspraak doen en het gebeurt alleen na verwijzing door een arts, benadrukt Blokhuis. De ‘corona drive-through’ is puur bedoeld voor zorgmedewerkers uit de Achterhoek en is één van de twee testlocaties in het werkgebied van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De andere staat in Vaassen. Samen zijn er al bij meer dan honderd zorgmedewerkers testen afgenomen door de GGD in Noord- en Oost-Gelderland.



Elders in Gelderland zijn ook testlocaties ingericht in Arnhem en Nijmegen.