Heb ik een veilig huis bij extreem weer? Achterhoekse klimaatgevaren in beeld gebracht op digitale atlas

Met één blik op de kaart is op de digitale Klimaatatlas te zien of uw huis onder water komt te staan bij een extreme hoosbui. ,,Nee, dit is geen bangmakerij", verzekert wethouder Oscar van Leeuwen van de gemeente Montferland. ,,Het is een stuk bewustwording. Een waarschuwing voor wat kan gebeuren. Niet wat gaat gebeuren. We kunnen met elkaar door maatregelen te nemen juist voorkomen dat we te maken krijgen met dit soort rampspoed.”