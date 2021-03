Heb jij op de BoerBurgerBeweging gestemd? Laat weten waarom dat jouw keus was

BoerBurger­Be­we­ging scoort goed in Oost Gelre; VVD blijft de grootste partij

18 maart OOST GELRE - De VVD blijft de grootste partij in de gemeente Oost Gelre. De partij van Mark Rutte kreeg liefst 25,8 procent van de stemmen. De grote winnaar is de BoerBurgerBeweging. De nieuwkomer kreeg liefst 6,7 procent van de stemmen en is de vijfde partij in de Achterhoekse gemeente.