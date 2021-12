Hebbes! Loslopende emoe gevangen op Achterhoekse camping: ‘Hij was zo tam als wat’

UPDATE | VIDEOAALTEN/WINTERSWIJK - De loslopende emoe die vrijdag is gesignaleerd in Winterswijk , is vanochtend gevangen op een camping in Aalten.

De emoe liep vanochtend over camping het Karpermeer. Een alerte kampeerder zag hem lopen en sloot het hek van de camping. Hij alarmeerde meteen de politie. Wijkagent Berend Jager was snel ter plekke. ,,We hebben meteen een politielint gespannen, zodat hij niet weg zou lopen. Ondertussen hadden we emoedeskundige Victor Duurland uit Heelweg gevraagd om te komen. Hij adviseerde om het beest niet op te jagen, maar rustig te laten staan."

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gevoerd vanuit een caravan

De emoe liep tussen de caravans door en liet zich vanuit het raam van een caravan zelfs voeren. Emoedeskundige Victor Duurland (27) was snel ter plekke met een karretje waar het beest in een mum van tijd in werd gedreven. ,,Het ging zo snel dat ik nauwelijks een goed filmpje van kon maken", zegt wijkagent Berend Jager.

Quote Het ging zo snel dat ik nauwelijks een goed filmpje van kon maken Berend Jager, Wijkagent

De emoe is meegenomen door Duurland, die thuis meer emoes heeft lopen. Zolang de rechtmatige eigenaar zich niet meldt, blijft hij daar. ,,Ik heb meer emoes thuis lopen, vijf in totaal. Plus nog drie struisvogels en elf nandoes, dat zijn ook loopvogels. Het is een uit de hand gelopen hobby van me", vertelt Duurland.

Volledig scherm Loslopende emoe is gevangen op camping in Aalten. © DG

Gemakkelijke reddingsactie

De reddingsactie zaterdagochtend ging eigenlijk heel gemakkelijk, vertelt hij. ,,Ik kwam met mijn karretje. Het beest was nieuwsgierig en liep er zo op af. Hij was zo tam als wat. Ik hoefde hem er alleen maar in te duwen en toen was het al klaar.”

Duurland had de politie al de tip gegeven de emoe niet op te jagen, want hij kan slecht tegen stress. ,,Daarom bleef hij ook mooi achter de politielinten. Als hij was opgeschrikt was hij zo door de linten heen gegaan. Emoes zijn sterke dieren met gemene klauwen.”

Weer een even paar

En ze breken vaker uit, is zijn ervaring. ,,Toen ik vrijdag gebeld werd door de politie dat er een emoe in Winterswijk liep, dacht ik gelijk dat het er een van mij was. Maar ik ben gaan tellen en ik miste niets. Als de rechtmatige eigenaar deze emoe niet op komt halen, kan hij gewoon bij mij blijven. Komt eigenlijk wel goed uit, emoes leven graag in koppels. Nu heb ik weer een even getal.”

Volledig scherm De emoe achter het politielint op camping Karpermeer. © DG