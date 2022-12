Heel Geesteren bakt: kinderen Keikamp verdienen bijna 6000 euro voor Missie538 met bakken van 8450 kniepertjes

Kleine actie loopt uit de hand

„We dachten een kleine actie op te zetten door kniepertjes te verkopen. De leerlingen dachten hier anders over en gingen alle huizen in Geesteren en omgeving langs om zoveel mogelijk te verkopen. Dit resulteerde in een onvoorzien groot succes. Toen we afgelopen maandag de balans gingen opmaken, bleek dat we opeens 8450 kniepertjes moesten bakken. Dit betekende drie volle dagen bakken van half 9 ‘s ochtends tot en met half 10 ‘s avonds. Gelukkig waren er super veel mensen bereid om ons hiermee te helpen. Ons kleine schooltje werd ineens heel groot en het leek heel even op een televisieprogramma: ‘heel Geesteren bakt’.”, aldus Milou Koldeweij van de school.