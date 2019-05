BORCULO / BELTRUM / EIBERGEN - Heel wat vakantiegangers brengen ‘on tour’ in de Achterhoek hun stem uit. Dat is in Berkelland één van de dingen die opvallen op de dag van de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Wie de vakantiekriebels op tijd voelde, kon in de gemeente waar hij/zij staat ingeschreven, een kiezerspas aanvragen waarmee elders in Nederland kan worden gestemd. Op het stembureau in De Huve in Eibergen groeit het stapeltje kiezerspassen van kiezers van elders gestaag, wijst stembureaulid Myra Konings-Nijhoff.

Bij het stembureau in de basisschool Kiezel en Kei in de wijk Hambroek in Borculo is er even een piekje in het aantal stemmers net voor schooltijd: ouders die hun kind naar school brengen, stemmen meteen even. Daarna is het even erg rustig.

In Beltrum is het 's morgens op tijd al opvallend druk, en blijft het ‘doorlopen’ in het stembureau in het Kulturhus Beltrum. Geen wonder, verklaart Martin Bouwmeesters op het stembureau: pal voor de deur is het markt, en marktbezoekers combineren wat inkopen met het uitbrengen van hun stem. Iedereen heeft keurig zijn ID bij zich en laat die ook zien.

Van iedereen wordt even gecheckt of hij/zij niet voorkomt in een register van ‘afgevallen’ kiezers: daarin staan mensen die een kiezerspas hebben aangevraagd om elders te kunnen stemmen - hun stempas vervalt daarmee - en recent overleden inwoners.

Buur-stembureaus

Opvallend in Beltrum: hier zitten twee stembureaus in het Kulturhus en woonzorgcentrum Hassinkhof op nog geen honderd meter uit elkaar. Beltrumers denken dat die situatie is ontstaan door de ‘verhuizing’ van de oude Wanne - het dorpshuis aan de Slieperstraat - naar het tegenwoordige Kulturhus.

Whatsapp

Twee gemeenteambtenaren polsen even of alles loopt zoals gepland. Een stempas waarop ‘iets’ lijkt af te wijken, wordt nauwkeurig onder de loep genomen. Er lígt een loep op tafel, maar de bezoekende ambtenaren hebben een app op hun smartphone om de code van de pas te scannen. Een fotootje wordt per whatsapp gedeeld om collega's te laten meekijken naar wat mogelijk afwijkt.

