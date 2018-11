Afvalwater stroomt in Berkel en doodt duizenden vissen

8:08 BORCULO/LOCHEM - Ruim 400.000 liter vervuild water van de FrieslandCampina-fabrieken in Borculo en Lochem stroomt elk uur in de Berkel. Veroorzaakt door een breuk in een persleiding. Er zijn al duizenden dode vissen.