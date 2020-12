Heftige protesten leiden tot stop op stort vervuilde grond in kleiput Winterswijk

,,We hebben gekozen voor het behoud van de natuurwaarden”, zegt wethouder Inge klein Gunnewiek.



Het was de bedoeling om nog 180.000 kuub lichtvervuilde industriegrond in de waterplas te storten, wat een financiële winst op zou leveren. In dat geval zou er echter niets meer van het meertje zijn overgebleven. De kleiput zou dan namelijk tot aan het maaiveld zijn volgestort. Er zou een moerasachtig gebiedje overblijven dat in droge zomers volledig zou opdrogen tot land.



Die opmerkelijke conclusie staat in het rapport dat de gemeente Winterswijk afgelopen zomer heeft laten uitvoeren door twee bureaus uit Wageningen en Nijmegen. De Nijmeegse professor Jan Roelofs bestempelde al in februari van dit jaar in De Gelderlander het project als ‘rampzalig’, waar ogenblikkelijk mee gestopt moest worden.



Hij werd direct na het verschijnen van het artikel uitgenodigd door de gemeente Winterswijk. Zijn onderzoeksbureau B-ware heeft deze zomer de kleiput onderzocht, samen met het Wageningse Akwa.