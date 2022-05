Heftruck kantelt, man bekneld onder voertuig in Doetinchem

Gratis festival over wederop­bouw in de Achterhoek mét bijzondere boodschap­pen­bus

ULFT - Een festival in de SSP-hal op het DRU Industriepark in Ulft is op 1 juli het sluitstuk van het project Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek. Op het gratis festival zijn workshops, een vintagemarkt, kleding, een boeken- en platenbeurs en optredens.

